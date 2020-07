Brasile, Bolsonaro ha i sintomi del Coronavirus: si attendono i risultati del tampone

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro potrebbe avere il Coronavirus. Come riporta la rassegna di Radiosei, è stato lui stesso a comunicarlo ai suoi sostenitori ieri in un incontro pubblico. Il Brasile è attualmente il secondo Paese al mondo per numero di contagiati e il suo presidente ha febbre a 38 e una percentuale di ossigeno nel sangue del 96%. Scattati già i test e i controlli di rito per verificarne l'eventuale positività al Covid-19, i cui risultati dovrebbero essere resi noti nelle prossime ore.

