Serie A, record di rigori con il Var. Ma nel resto d'Europa...

La Serie A ha battuto il record di calci di rigore assegnati in una stagione. Sono 152 i penalties concessi in queste 30 giornate, di media 5 ogni turno, a dispetto del primato precedente di 140 in 38 turni. Con l'avvento del Var infatti è più facile sanzionare le irregolarità che avvengono all'interno dell'area, soprattutto per quanto concerne i falli di mano, un terzo dei casi totali. Sono 46 per l'esattezza i fischi arrivati in seguito a tocchi con le braccia, pari al 30,26%, ma se guardiamo i dati precedenti all'arrivo di questa tecnologia ci si aggirava sul 15-16%. Insomma il Var ha certamente portato ad un cambiamento in Italia ma, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, questa statistica è in controtendenza con il resto d'Europa, eccezion fatta per la Spagna. In Inghliterra, Germania e Francia da quando è stato installato il Var i tiri dal dischetto sono diminuiti rispettivamente da 103 a 77 (campionato da concludere), da 91 a 73 (dato finale) e da 139 a 89 (torneo sospeso in anticipo). Mancano ancora 8 giornate al termine del nostro campionato e questi numeri rischiano di essere ulteriormente incrementati.

