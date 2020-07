Calciomercato, Ignoffo su Charpentier: "Ricorda Henry della Juventus"

L'ex tecnico dell'Avellino Giovanni Ignoffo ha parlato a Tuttomercatoweb.com di Gabriel Charpentier, accostato anche alla Lazio in vista del prossimo calciomercato: "È un giocatore con qualità importanti. Può stare in Serie B. Stiamo parlando di un 99, ha tutte le carte in regola per fare bene. Per il tipo di giocatore somiglia ad Henry ai tempi della Juventus: veloce e bravo a reggere l’urto con i difensori italiani. Ha le qualità per essere protagonista".