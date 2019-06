Lazio, Lopez: "Inzaghi emblema dei biancocelesti. E sulla Champions..."

La Lazio, dopo questa sessione di calciomercato, è pronta a lanciarsi in una nuova stagione. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3, è intervenuto l'ex biancoceleste Lopez: "Quest'anno il campionato sarà più equilibrato e livellato. Quasi tutte le squadre hanno cambiato il proprio tecnico, ognuno di questi potrà esprimere il proprio gioco ripartendo da zero. Inzaghi non lo vedo fuori dalla Lazio, rappresenta il simbolo di questa società, è l'emblema dei biancocelesti. Complimenti alla società che ha dato continuità a un progetto intrapreso anni fa, tracciando una strada ben delineata e precisa, La Lazio se la giocherà per i vertici del campionato, è una seria pretendente per la Champions. Con accortezza e giusta mentalità si può raggiungere questo obiettivo".

