Lazio, Lopez: "Serviva una risposta, biancocelesti da vertice!"

La Lazio è viva più che mai, lo ha dimostrando travolgendo il Genoa per 4 a 0. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto Lopez: “Serviva una risposta, la classifica esigeva una vittoria altrimenti la posizione ti avrebbe obbligato a rincorrere. La Lazio deve ancora migliorare, il Genoa ha avuto alcune occasioni da gol: serve maggiore convinzione. Questa squadra deve lottare per stabilirsi nelle zone alte della classifica, ha le qualità per essere una delle compagini di vertice. A breve la graduatoria si definirà ed a quel punto sarà necessario non commettere più errori.Contro il Grifone, Strakosha ha dimostrato le sue qualità, ha sfornato un paio di interventi strabilianti. È un portiere affidabile, a volte commette degli errori, ma come tutti. Correa è un giocatore che fa molto per il bene della squadra, non può essere giudicato solo ed esclusivamente dalla rete o dalla mancata marcatura; quando si vince 4-0, ogni giocatore ha certamente offerto una prestazione sufficiente”.

