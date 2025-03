Lazio | Lotito: "Bernabé abusivo a Formello. Ma abbiamo avviato..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ospite a 'Finché la barca va', programma condotto da Piero Chiambretti e in onda su Rai 3, Claudio Lotito ha parlato anche di Juan Bernabé, rivelando la situazione attuale e l'inizio di una serie di iniziative giudiziarie nei confronti dell'ex falconiere della Lazio. Ecco di seguito le sue parole:

“È ancora a Formello. Sta occupando abusivamente una stanza che non è neanche un’abitazione. Causa? Abbiamo intrapreso una serie di iniziative giudiziarie. Quello che ha fatto non trova giustificazioni, sono stato anche apprezzato. Io ho sempre detto di credere in un calcio didascalico e moralizzatore. Il problema non è stata l’operazione, ma quello che ha proclamato dopo, ha messo la foto. Si tratta di atti osceni in luogo pubblico, e poi quello che ha detto… Non sarebbe stato più credibile mandarlo in una scuola come abbiamo fatto in precedenza”.

