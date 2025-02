Lazio, Lotito: "Inter? Ci accontentiamo di quel che cade dalla testa dei signori"

All'arrivo all'Assemblea di Lega, il presidente della Lazio, Claudio Lotito ha risposto ad alcune domande di alcuni cronisti presenti, in particolar modo inerenti la partita tra l'Inter e i biancocelesti di Marco Baroni, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, e in programma il 25 febbraio alle 21.00: "Come vedo la partita di Coppa Italia contro l'Inter? Non lo so, non la vede perché sono a Roma. Se faccio presto in Senato ci provo. Se la Coppa Italia è un obiettivo? Noi ci accontentiamo di quello che cade dalla testa dei signori".

Pubblicato il 24/02