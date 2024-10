Lazio, Lotito: "Nuno Tavares? La sala scouting l'ha ritenuto il migliore"

Nuno Tavares in pochissimo tempo ha conquistato tutto il mondo Lazio. Il terzino portoghese si è presentato con ben cinque assist in cinque partite, mai nessuno ha fatto meglio di lui nel campionato italiano. Proprio su di lui si è espresso il presidente biancoceleste Claudio Lotito a margine del Festival dello Sport di Trento. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Nuno Tavares? Non vorrei legare gli acquisti solo al valore economico: noi scegliamo sulla qualità tecnica e anche morale. La Lazio ha una sala scouting all'avanguardia che fa uno screening di giocatori in tutto il mondo ogni giorno: Tavares l'abbiamo ritenuto il migliore in quel ruolo. E vale anche per gli altri, che dimostreranno il loro valore: ci vorrà tempo perché devono adattarsi, ma succederà per l'atteggiamento che hanno e le qualità che hanno. Anche su Baroni tutti mi hanno contestato, ma ricordatevi che io faccio il presidente tifoso e non il tifoso presidente: faccio le scelte utili per la società e Tavares è stato preso per questo".