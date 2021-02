Lazio, Luis Alberto ancora in diretta su Twitch: sarà ospite de “Gli Autogol”

Ormai Luis Alberto ci ha abituato alle sue dirette su Twitch mentre si diverte e gioca con la PlayStation. Lo spagnolo sarà online anche lunedì pomeriggio alle 15, sempre su questa piattaforma, in una versione diversa. Sarà ospite, infatti, del noto trio comico specializzato in parodie sul mondo del calcio de "Gli Autogol". Ad annunciarlo è proprio il gruppo tramite una storia Instagram: "Domani ore 15 saremo in diretta con il Mago della Lazio".