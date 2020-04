Lazio, Luis Alberto carica l'ambiente e condivide i suoi allenamenti - VD

In attesa che riprenda il campionato di Serie A, Luis Alberto, al pari degli altri giocatori della Lazio, sta proseguendo tra le mura di casa la preparazione. Su Instagram, il 'Mago' ha pubblicato un video in cui, oltre a dare un messaggio di speranza a tutti i suoi followers, ha condiviso con loro parte dei suoi allenamenti, spiegando: "Manca sempre meno, ma nel frattempo condiviso alcune delle mie routine di allenamento. Durante questa quarantena ho iniziato a fare yoga. Voi avete trovato nuovi hobby? Ditemeli. Voglio sapere quali sono i vostri". Durante il filmato, il centrocampista spagnolo ha aggiunto: "Un abbraccio a tutti, in particolare al personale sanitario, a chi si occupa di pulizia, commercio, tutti quelli che stanno lavorando per far in modo che sia tutto più semplice. Io continuo ad allenarmi, per essere pronto per qualsiasi cosa arriverà. A casa tutto bene, la famiglia è tranquilla".

