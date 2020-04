Lazio, lo sfottò di Benatia: "Meglio un figlio senza lavoro che in biancoceleste"

Una diretta per svelare retroscena e parlare dei rivali di sempre. Francesco Totti si è intrattenuto in una live Instagram con Damiano Er Faina, lo youtuber romano di fede laziale. Un momento social cui hanno partecipato anche tanti ex compagni della Roma come Radja Nainggolan e Medhi Benatia. Proprio il difensore marocchino, mentre si scherzava su un possibile futuro di Cristian Totti in biancoceleste, ha voluto rivolgere alla Lazio uno sfottò diventato subito virale: "Preferisco avere un figlio senza lavoro che uno che gioca nella Lazio", la battuta. Anche in quarantena è sempre derby.

