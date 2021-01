Lazio, Luis Alberto e Immobile in gestione: le condizioni in vista del derby

Un po' di apprensione ieri c'è stata in casa Lazio. Finite le prove tattiche Luis Alberto è uscito dal campo toccandosi l'adduttore destro, rimanendo a guardare i compagni impegnati nella partitella. Lo spagnolo è affaticato, ma l'interruzione anticipata dell'allenamento non deve allarmare: si tratta di una gestione dei carichi, finalizzata a far arrivare il giocatore al massimo alla sfida di domani. Stesso discorso per Ciro Immobile, anche a lui è stato risparmiato l'ultimo segmento di allenamento. Giocando ogni tre giorni è inevitabile che ci siano calciatori affaticati, lo staff lo sa bene e per questo sta gestendo le situazioni.

CORREA - Inzaghi potrà contare su Luis Alberto e Immobile, due pedine imprescindibili. Non ci saranno invece Strakosha, Cataldi e Fares, mentre Correa proverà a rientrare almeno tra i convocati. Titolare insieme a Immobile partirà Caicedo, ma sarebbe importante avere il Tucu come carta da giocare in corsa. Ieri l'argentino, entrato in campo mezz'ora dopo i compagni, ha svolto skip, corsa e slalom. Manca dal 23 dicembre a San Siro contro il Milan, quando aveva rimediato un'elongazione del soleo.

