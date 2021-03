Lazio, Luis Alberto e Patricia: allenamento show nella palestra di casa - VIDEO

Luis Alberto e sua moglie Patricia, hanno dato show sui social nelle ultime ore postando i video dei loro allenamenti. Il fantasista spagnolo dispone in casa di una palestra personale dove condivide i suoi training insieme alla compagna. Il tutto ripreso da una telecamera e poi postato su Instagram. Video divertenti che mostrano la sintonia della coppia. Sudare in due per faticare di meno, una coppia affiatata, ecco svelato uno dei segreti del Mago.

CLICCA QUI O SCORRI IN FONDO PER VEDERE IL VIDEO