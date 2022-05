Lazio, Luis Alberto: "I tifosi il dodicesimo in campo". E lancia la sfida alla Roma...

TUTTOmercatoWEB.com

Nel pre gara di Lazio – Sampdoria, ai microfoni di Lazio Style Radio, è intervenuto Luis Alberto. Queste le sue sensazioni sulla gara: “Penso che tutte le sfide saranno difficili, lo abbiamo visto con lo Spezia e oggi con la Samp però noi non dobbiamo pensare alle altre. Dobbiamo fare una bella partita con determinazione, la cosa più importante adesso sono i tre punti. L’abbiamo preparata con attenzione e con determinazione, come tutte le altre gare. Oggi troveremo una squadra difficile. Sarà impegnativo vincere, la cosa più importante sono i tre punti che ci servono per l’obiettivo che è l’Europa. Pubblico? Si loro sono sempre dalla nostra parte, sono il 12 uomo in campo e possiamo solo ringraziarli”.

Luis Alberto è poi intervenuto ai microfoni di Dazn: "Gara per assist tra me e Milinkovic? No, non c'è mai stata questa gara tra noi, spero che oggi faccia 5 assist. Vogliamo i tre punti, un gioco da squadra. Io magari faccio gol? Va benissimo anche così (ride, ndr). Derby con la Roma per l'Europa? È sempre uno stimolo in più, sono le due squadre di questa città. Vogliamo arrivare prima di loro, tutti lo sanno. Alla fine è un derby, quello che arriva più alto sarà più contento".

Magic Luis a Sky Sport ha aggiunto: "La vittoria contro lo Spezia ci ha lasciato tre punti che era la cosa più importante per l'obiettivo stagionale. Anche oggi sono punti fondamentali. Noi non pensiamo a fare altri passi avanti, andiamo partita per partita, l'obiettivo è l'Europa. Pensiamo a vincere, i tre punti devono rimanere qui".

