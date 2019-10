Lazio, Luis Alberto magia in allenamento con la Spagna: Kepa incredulo - VIDEO

Spera in una maglia da titolare con la Spagna, nel frattempo brilla e si accende in allenamento. Piede delicato quello di Luis Alberto, alla Lazio ormai hanno imparato a conoscerlo. I tifosi spagnoli invece, hanno avuto poche occasioni per vederlo all'opera, ma potrebbero farlo stasera. Le Furie Rosse affronteranno alla Friends Arena di Solna la Svezia, e il Mago vuole essere protagonista. Durante la seduta di ieri, con un tocco morbido delizioso da una buona distanza, il centrocampista della Lazio ha colto impreparato il portiere del Chelsea Kepa, piazzando il pallone in fondo al sacco. Una giocata che non è passata inosservata, e che è stata pubblicata sul profilo Twitter ufficiale della selezione spagnola.

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

EPISODI DI RAZZISMO IN BULGARIA-INGHILTERRA

TORNA ALLA HOMEPAGE