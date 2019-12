Lazio, Luis Alberto non conosce riposo: ieri allenamento a domicilio

Luis Alberto chiamato a fare gli straordinari, in questa prima parte di stagione. D’altronde, è lui il polmone inesauribile della manovra biancoceleste, il deposito di smistamento di ogni azione della Lazio. Ieri Inzaghi ha concesso 24 ore di riposo per permettere ai suoi ragazzi di recuperare. Il numero 10, però, non vuole saperne di abbassare i ritmi. Infatti, come riporta l’odierna rassegna stampa di Radiosei, ha deciso di allenarsi comunque a casa sua, insieme al preparatore atletico di fiducia. Ha allestito la sua palestra, proprio per compiere esercizi di prevenzione che possano limitare gli infortuni. E funziona, perché in questo primo scorcio di campionato alcun problema di sorta ha fermato il mago. La settimana precedente al big match con la Juventus aveva avvertito un affaticamento, anche dopo il match con i bianconeri ha applicato del ghiaccio nella zona interessata. Ma ieri è tornato già al lavoro, a casa sua. Probabilmente non scenderà in campo giovedì con il Rennes. Poi ci sarà la dura trasferta di Cagliari, e Luis Alberto non può mancare.

