Lazio, Luis Alberto punta gli ottavi di Champions League: "Vicini al traguardo..." - FT

La vittoria della Lazio contro lo Zenit proietta la squadra di Inzaghi in un'ottima posizione di classifica nel girone di Champions League: complice anche la sconfitta del Bruges contro il Borussia Dortmund, ora i biancocelesti vedono davvero possibile la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della competizione. Luis Alberto ci tiene a sottolineare questo aspetto e lo fa sui social, scrivendo: "Ottimo lavoro ragazzi! Siamo più vicini al nostro traguardo in Champions League". Un punto di arrivo che però sarebbe anche il punto di partenza per una fase ancora più emozionante.