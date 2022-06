Lazio, Luis Alberto si allena in vacanza e quei pantaloncini...

Luis Alberto non si ferma e continua ad allenarsi, lo spagnolo ha postato una foto in cui si allena con dei pantaloncini particolari...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Non si ferma Luis Alberto che anche oggi ha usufruito della mattinata per allenarsi. Tramite una storia Instagram il Mago si è mostrato in grande forma e con un fisico invidiabile, ma nella foto gli occhi dei più attenti hanno notato una particolarità. Luis Alberto infatti ha deciso di allenarsi con dei pantaloncini della Lazio blu scuri, che rimandano a qualche anno fa, in particolar modo al primo anno con la maglia biancoceleste. Era il 2016/2017, infatti, quando il Mago appena arrivato scelse la maglia numero 18, come si nota dal pantaloncino stesso. Solo nella stagione 2018/2019 Luis ha scelto di diventare il 10 della Lazio, in virtù delle sue qualità di comandare il gioco.