Lazio, Luis Alberto torna Mago: per Inzaghi è insostituibile

L'impronta su Lazio-Parma l'ha lasciata servendo un assist al bacio per Immobile, ma la sua firma d'autore è ben visibile su tutta la partita: Luis Alberto è tornato il Mago che tutti ricordavano, il fantasista che sa incantare gli occhi di chi lo guarda fare calcio. 131 palloni toccati lungo i 90 minuti, record assoluto nelle ultime 6 stagioni nella Lazio: già questo dato è esplicativo dell'impatto dello spagnolo sulla gara. Non solo: 103 passaggi effettuati con una precisione del 92,2%, 8 lanci lunghi andati a buon fine su 10 tentati, 12 cross effettuati. Una partita di qualità, ma anche di quantità per Luis Alberto, diventato ormai insostituibile a centrocampo per Inzaghi: il tecnico biancoceleste lo ha lasciato a casa solo per la partita contro il Cluj, per averlo al meglio nelle tre partite di campionato nel giro di una settimana. E già dal Parma, il Mago è tornato a estrarre assist dal cilindro.

Si ringrazia la redazione di Lazio Page per le statistiche

LAZIO PARMA, LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LAZIO, IMMOBILE SI SCUSA CON INZAGHI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE