Lazio, Luis Alberto uomo derby: la Roma vittima preferita in carriera

L'anno scorso gli assist, quest'anno i gol. Luis Alberto si riscopre bomber e con la doppietta nel derby sale a quota 6 gol in campionato. Agganciato Caicedo, secondo miglior marcatore dopo Immobile. Come riporta Lazio Page, la Roma diventa la vittima preferita del Mago in carriera: tre gol ai giallorossi, considerando anche quello del derby d'andata della scorsa stagione. Quando Luis Alberto vede (giallo) rosso...