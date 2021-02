Lazio, Luiz Felipe promette: "Non mi fermerò mai!" - FOTO

Luiz Felipe sta vivendo sicuramente un momento cruciale della sua carriera. Il brasiliano si è infortunato alla caviglia a settembre, nell'amichevole pre campionato contro il Frosinone, e fino a due settimane fa nonostante tutto è sempre sceso in campo finché non è arrivato lo stop definitivo. Il difensore della Lazio ha quindi deciso di operarsi a Monaco per risolvere il problema e di accettare il fatto di rimanere ai box almeno fino ad aprile. Il brasiliano comunque non si perde d'animo e lavora duramente per tornare il prima possibile, come dimostra il suo post pubblicato su Instgaram: "Il lavoro continua. Non mi fermerò mai".

