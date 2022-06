Lazio, Luiz Felipe va in vacanza: prende l'aereo per le Maldive...

Luiz Felipe tra qualche settimana passerà al Betis Sevilla lasciando la Lazio a parametro zero, intanto però il centrale si gode una vacanza alle Maldive...

Si è conclusa con l'esordio in azzurro la stagione di Luiz Felipe, l'ultima con la maglia della Lazio. Il difensore italo-brasiliano ha un accordo con il Betis Sevilla dove si trasferirà una volta scaduto il suo contratto con i biancocelesti. Il futuro centrale verdebianco, finiti gli impegni calcistici, si è preso un periodo di vacanza e questa sera è partito per le Maldive. A testimoniare il viaggio è stata una sua storia Instagram in aereo con sovrascritto "Maldives" e alcune emoticon affianco. Il tempo per rilassarsi e divertirsi al mare prima di tornare al lavoro, ma questa volta non a Roma e non con la maglia bianceleste addosso, ma a Siviglia, con la quella dei "Los Verderones".