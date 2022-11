Lazio, Luka Romero e quella incredibile somiglianza con Lucas Castroman

No, stavolta non è Damiano dei Maneskin il protagonista di questo trend che ha animato gli ultimi mesi. Articoli, meme e vignette stavolta sono tutti per Luka Romero. L'argentino ha segnato il suo primo gol in Serie A ed è anche una rete importante perché ha permesso alla Lazio di battere il Monza e di salire al secondo posto in classifica. Vedendo l'esultanza del nino molti si sono accorti della somiglianza con un altro calciatore che ha indossato la maglia biancoceleste: Lucas Martin Castroman. L'esterno di Lujan è ricordato per la rete del pareggio in pieno recupero nel derby del 2021 che fece esplodere la Nord. Il suo urlo, i lineamenti del viso e la conformazione fisica ricordano molto Luka Romero. In campo i due hanno ruoli e caratteristiche diverse, ma fiṡionomicamente tra i due ci sono tanti punti in comune. Giudicate voi stessi.