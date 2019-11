Lazio, Lulic contro il Lecce per raggiungere D’Amico e Marchegiani

Archiviata, seppur con tanto rammarico, la gara europea contro il Celtic, la Lazio dovrà concentrarsi nuovamente sul campionato ed, in particolare, sulla gara contro il Lecce, in programma domenica all’Olimpico a partire dalle 15. La sfida contro i giallorossi sarà importante per confermare quanto di buono fatto vedere nelle ultime tre partite contro Fiorentina, Torino e Milan, accantonando, almeno fino al match contro il Cluj, l’Europa League. Già questa mattina il gruppo tornerà a lavorare a Formello per preparare il match, al quale Senad Lulic spera di partecipare come titolare. Nel caso Simone Inzaghi lo mandasse in campo dall’inizio, il capitano della Lazio raggiungerebbe le 339 presenze con l’aquila sul petto, agganciando Vincenzo D’Amico e Luca Marchegiani, rispettivamente al sesto e settimo posto nella classifica dei biancocelesti più presenti. Più su, ma comunque alla portata del bosniaco, Aldo Puccinelli, Stefan Radu, Negro e Wilson. Al primo posto svetta Favalli, a quota 401.

