Europa League, ecco la classifica marcatori completa

CLASSIFICA MARCATORI EUROPA LEAGUE - Torna l'Europa League e la Lazio di Simone Inzaghi va a far visita al Celtic. Nelle prime due giornate per i biancocelesti sono arrivate una vittoria e una sconfitta. Prendendo in esame tutti i gironi al momento si sono messi in luce quattro giocatori. Angel Rodriguez del Getafem Keseru del Ludogorets, Sporar dello Slovan Bratislava e Melen del Psv sono in vetta alla classifica marcatori con tre reti a testa. Alle loro spalle è lungo l'elenco dei giocatori a quota due. Lontani dal podio i laziali con Bastos, Immobile e Milinkovic a quota uno. Ciro, in particolare, dopo il titolo di capocannoniere della manifestazione conquistato nel 2017/18 sogna di fare il bis. Ecco la classifica completa:

1) 3 gol: Angel Rodriguez (Getafe), Keseru (Ludogorets), Sporar (Slovan Bratislava), Malen (Psv).

5) 2 gol: Forster e Lukoki (Ludogorets), Tiquinhos Soares (Porto), B. Fernandes (Sporting Lisbona), Willock e Martinelli Silva (Arsenal), Pavlovic (Apoel Nicosia), Natcho e Sadiq (Partizan Belgrado), Javier Hernandez (Siviglia), Leitgeb (Salisburgo), Sinani e Bernier (Dudelange), David (Gent), Okafor e Bua (Basilea)

21) 1 gol: Bastos (Lazio), Immobile (Lazio), Milinkovic Savic (Lazio).

