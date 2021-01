Lazio, Lulic è pronto: un anno dopo il capitano può ripartire dalla Coppa Italia

Ha festeggiato ieri i suoi 35 anni a Formello con i compagni, il capitano Senad Lulic. Rientrato a pieno regime in gruppo, a 351 giorni di distanza dal suo stop (Lazio – Verona), il bosniaco potrebbe tornare a giocare un piccolo spezzone di gara contro il Parma in Coppa Italia giovedì sera. Inzaghi gli ha già fatto assaggiare la panchina in occasione del derby, ma come riporta la rassegna stampa di Radiosei, potrebbe concedergli spazio contro i ducali per testare le sue condizioni e valutarlo per la seconda parte di stagione.

RIFLESSIONI – Il tecnico piacentino non ha forzato e ha aspettato tutto il tempo necessario per concedere il completo recupero al capitano. Si va avanti con cautela, nella speranza che stavolta Lulic superi lo scoglio più grande degli allenamenti e del rientro in campo. Kamenovic è stato bloccato per luglio, Fares è tornato in gruppo. Tutto ruota attorno a Lulic e alle sue condizioni da qui al 1 febbraio: non è da escludere totalmente per la Lazio, un'alternativa a sinistra dal mercato. Intanto l'eroe del 26 maggio conta di tornare a correre e a giocare, (almeno per un po' ), sulla fascia sinistra già da giovedì. Sarebbe un bel regalo di compleanno per lui, dopo un calvario durato quasi 365 giorni.

