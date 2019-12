Lazio, Lulic: "Vogliamo chiudere il 2019 con un'altra coppa"

Una serata dolcissima. Al sapore di Natale e di gol al novantesimo. Anzi, 97' e 27''. Con uno sguardo alla Supercoppa e il tempo per prendere in giro qualche compagno più "vivace": "Il mio look è più sobrio di quello di Parolo? Lasciamo stare va...(ride, ndr)" , esordisce Senad Lulic ai microfoni di Lazio Style Channel. Poi il capitano torna serio e parla al gruppo: "Quando si vincono partite come quella di ieri è una cosa incredibile. Ci stiamo divertendo, non solo in campo ma anche fuori. Siamo un bel gruppo unito, si vede. Ci crediamo sempre e la vittoria di ieri non è un caso". Domenica si gioca la Sueprcoppa: "Sarà la mia prima finale internazionale. È importante non aver preso il giallo a Cagliari ed essere a disposizione del mister. Ci giochiamo un trofeo, una partita secca in cui può succedere di tutto. Vogliamo chiudere quest'anno nel migliore dei modi, sarebbe fantastico alzare una coppa. Ma dobbiamo essere perfetti per battere la Juve, così come lo siamo stati all'Olimpico. Ci aspetta una partita diversa, all'estero. Ma giocando da squadra e lottando l'uno per l'altro come stiamo facendo ultimamente possiamo anche raggiungere il nostro obiettivo". Poi gli auguri - "Faccio gli auguri di buon Natale a tutti i laziali e felice anno nuovo! Ci vediamo l'anno prossimo allo stadio Olimpico!" - prima della battuta finale sul perché questa Lazio sia così diversa: "Il gruppo è cambiato. Si diverte fuori e dentro il campo. Vincere partite così ci dà la consapevolezza di affrontare le successive sfide in modo diverso. Sono tutti ragazzi bravissimi e fortissimi, ci divertiamo e speriamo di continuare così nel 2020".

