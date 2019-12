DIRETTA - Lazio, la cena di Natale: tutti presenti, la serata può iniziare - FT&VD

AGGIORNAMENTO ORE 21:45 - Uno dopo l'altro, tutti i giocatori della Lazio sono arrivati per la cena. Un po' in ritardo con la tabella di marcia, ma con tanto entusiasmo. All'interno della sala tutto è pronto per iniziare: che la serata abbia inizio.

AGGIORNAMENTO ORE 21:30 - Intanto la Lazio porta a casa un altro record, questa volta non sul campo. Infatti, fuori all'ingresso di Spazio Novecento, in occasione della cena biancoceleste di Natale, si registrano circa 400 persone presenti per accogliere i propri beniamini. Mai prima d'ora tanto entusiasmo intorno al club capitolino, protagonista di una stagione fantastica. Viene svelato anche il menu riservato agli ospiti: tante leccornie per rendere speciale questa serata già fantastica. Dal primo al dolce, sicuramente nessuno soffrirà la fame.

AGGIORNAMENTO ORE 21:15 - E non poteva mancare il presidente della Lazio Claudio Lotito. Anche lui è pronto a vivere questa serata speciale, con il fine di cementare ancor di più il suo gruppo. Con passo svelto si dirige verso l'ingresso della sala, atteso dalla sua squadra.

AGGIORNAMENTO ORE 21:00 - Ed ecco un altro grandissimo protagonista di questa stagione: Luis Alberto. Lo spagnolo è sceso dalla macchina accolto dalla folla festante, tanto affetto anche per l'uomo assist della Lazio. I tifosi hanno cantato il suo nome all'unisono.

AGGIORNAMENTO ORE 20:55 - Dopo l'ingresso del Tucu Correa, ecco arrivare Caicedo. L'attaccante è l'uomo del momento, talismano letale di queste ultime incredibili partite. Ovviamente, tanto entusiasmo per lui, accolto calorosamente dalla folla.

AGGIORNAMENTO ORE 20:45 - Uno dopo l'altro, i giocatori della Lazio stanno facendo il proprio ingresso per la cena di Natale. Anche il goleador biancoceleste assoluto, Ciro Immobile. Per lui non si contano nemmeno i "Ciro, Ciro" esclamati dai tifosi. Ormai il bomber è idolo indiscusso di questa squadra.

AGGIORNAMENTO ORE 20:35 - Ora è il momento dell'allenatore Simone Inzaghi. Bagno di folla per lui, condottiero di questa Lazio straordinaria. Dai tifosi si alza un coro: "Mister riportaci la coppa". Insomma, la fiducia e l'entusiasmo sono alle stelle.

AGGIORNAMENTO ORE 20:25 - Cominciano ad arrivare anche gli altri giocatori biancocelesti. Tra questi Lulic, Milinkovic e Vavro e Parolo. Ancora tanti autografi e tanto affetto da parte dei tifosi presenti.

AGGIORNAMENTO ORE 20:10 - Il primo a fare il suo ingresso è Francesco Acerbi, il leone della formazione biancoceleste. All'arrivo dell'ex Sassuolo, anche un simpatico siparietto con un tifoso. "Sei stato il primo, come mai?", ha chiesto il supporter della Lazio. Goliardica la risposta del biancoceleste: "Perchè non ho nulla da fare!". Poi foto e autografi con i fan. Un centinaio di tifosi, per il momento, sono assiepati all'ingresso di Spazio Novecento per accogliere i propri beniamini.

Come da tradizione la Lazio si ritrova a Spazio Novecento, quartiere Eur, per la cena di Natale: stesso posto, stessa festa. I biancocelesti, dopo la splendida vittoria con il Cagliari, hanno archiviato il campionato per questo 2019. Tutti i pensieri sono ovviamente volti alla Supercoppa con la Juventus, occasione ghiotta per riportare a Roma un trofeo importante. Giovedì è prevista la partenza per l'Arabia Saudita. Fondamentale, Lazio docet, è il gruppo. In questa serata magica avvolta dall'atmosfera natalizia, gli uomini di Inzaghi, accompagnati dalle rispettive famiglie, avranno l'occasione di cementare ancor di più il legame indissolubile che li unisce. Durante la cena, inizio previsto alle ore 20:30, sono previsti diversi interventi dei protagonisti di questa splendida annata.

