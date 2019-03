Lazio, Magnocavallo: "Biancocelesti in grado di lottare anche per il terzo posto"

L'ex centrocampista della Lazio Giorgio Magnocavallo ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 della situazione legata ai biancocelesti e della lotta che vede il club romano in lizza per un posto in Champions League: “I biancocelesti giocano un buon calcio e stanno ottenendo ottimi risultati, la vittoria contro il Parma è stata un’autentica prova di forza. La Lazio è una squadra che può lottare per una posizione finale tra il terzo ed il sesto posto, sta disputando un campionato al suo livello e secondo le aspettative generali. Correa è un giocatore in grado di fare la differenza in attacco, il calcio è tutto caratterizzato da momenti e situazioni. Il parco attaccanti della squadra di Inzaghi è molto forte, se si mantengono questi standard si può andare lontani. Escluse le prime due in campionato, le altre sono tutte in corsa, ognuna ha le stesse potenzialità per arrivare terza o quarta. I biancocelesti offrono una garanzia maggiore rispetto alle altre, sono più lineari. Alcune squadre le vedo troppo altalenanti rispetto al team di Inzaghi”.

VALENCIA DENUNCIATO

CALCIATORI BRUTTI, ECCO IL MEME SU INZAGHI

TORNA ALL'HOMEPAGE