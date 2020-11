Lazio, Maifredi: "Biancocelesti grandi in Champions? Lo dirà il campo"

Ai microfoni di TMW Radio, l'ex tecnico Gigi Maifredi, ha parlato del cammino dei biancocelesti in Champions League: "Lazio big europea? Ha costruito un organico all'altezza ma per dargli l'appellativo di big aspetterei. La Champions è un riconoscimento al proprio valore, ma per essere una grande deve arrivare almeno ai quarti. Tra loro e la Juve, che ha Ronaldo, ha qualche titolo in più per arrivare lontano in Europa. Ma finora i bianconeri non mi hanno impressionato .Se vogliono vincere la Champions devono migliorare il livello e non credo possano farlo ".

