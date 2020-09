Lazio, manca ancora l'ufficialità per Fares... Ma la maglia è già in vendita

Il suo trasferimento dalla Spal alla Lazio non è ancora stato ufficializzato, ma Fares è a tutti gli effetti un calciatore della Lazio. I tifosi possono stare tranquilli, non ci sarà alcuna sorpresa a riguardo. La maglia numero 96 è già pronta, anzi è già in vendita. Sullo store online del sito biancoceleste si può infatti comprare la maglia dell'esterno algerino. Manca solo il comunicato, tutto il resto è fatto: Fares già si allena con i nuovi compagni.

