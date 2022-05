Lazio, manca la documentazione per l'indice di liquidità: ma c'è ancora tempo

Fonte: ANSA

Tutte le società di Serie A, tranne la Lazio, hanno depositato la documentazione richiesta per la verifica dell'indice di liquidità. Lo riporta l'Ansa, che aggiunge come il club biancoceleste abbia a disposizione meno di tre ore - la scadenza è prevista per mezzanotte - per mettersi in regola. Al momento, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non ci sarebbe alcun allarmismo e la situazione rimarrebbe sotto controllo. Contrariamente alle altre società, la Lazio si sta prendendo del tempo in più per presentare il proprio rapporto tra attività disponibili e debiti a breve termine, calcolato sulla base della situazione patrimoniale al 31 marzo 2022. L'indice, ricordiamo, è stato introdotto dall'ultimo Consiglio Federale come "primo impegno" di un programma pluriennale verso il risanamento del calcio italiano, aveva dichiarato Gravina. L'indice è, infine, condizione necessaria per l'iscrizione al prossimo campionato.

