Lazio, Mandelli: "Biancocelesti in linea con le aspettative. Parolo centrale soluzione intelligente"

Ai microfoni di Lazio Style Radio, Paolo Mandelli, ex centrocampista biancoceleste, ha detto la sua sulla Lazio: "Il passo falso con l'Atalanta in questo momento non fa testo, è la squadra più forte in campionato ora come ora. La Lazio sembra essere in linea con i programmi prefissati, penso possa confermarsi tra le prime quattro. Parolo può essere utile giocando dietro, avere un centrocampista adattato in una difesa a tre che possa anche impostare è una soluzione adatta per il calcio di oggi.

Napoli, negativo anche l'ultimo tampone analizzato: il comunicato

Lazio, Akpa-Akpro si gode il suo momento: "Sempre un piacere ritrovare la nazionale"

TORNA ALLA HOME PAGE