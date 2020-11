Lazio, Mandelli: "La vittoria a Crotone alza il morale, Immobile mi piace moltissimo"

La Lazio è riuscita a tornare da Crotone con il bottino pieno, nonostante le condizioni difficili potessero interferire sul risultato finale. L'ex Paolo Mandelli ha commentato su Lazio Style Radio l'operato dei biancocelesti: "Credo che quando si giocano partite ravvicinate, una vittoria conquistata come quella sul campo del Crotone rafforzi di molto il gruppo e li rende ancora più coesi. Quest'anno i parametri sono cambiati: la stagione è complicata e le variabili possono condizionare di molto le partite. La squadra dev'essere pronta a reagire velocemente. Le assenze possono creare tensioni dentro lo spogliatoio visto che i giocatori vivono praticamente insieme. I tre punti presi in Calabria danno morale e lanciano i biancocelesti in campionato e in Champions. La squadra di Inzaghi sembra tornata quella dell'anno scorso".

IMMOBILE - "La candidatura a Player of the Year consegna nuove conferme a Immobile. Lui è un attaccante veramente completo ed è un punto di riferimento per la squadra, infatti quando è mancato si è sentita la sua assenza. Mi piace moltissimo. Sono contento che lui abbia risposto con la prestazione alle critiche. Si diverte e si sente apprezzato, questo lo mette nelle condizioni di dare il massimo. Nella Lazio ha trovato il suo ambiente ideale, non è sempre una cosa semplice. A me piacerebbe che ce ne fossero di più di queste storie, il calcio non è solo numero, ma anche sentimenti. Un po' come marito e moglie che si trovano e decidono di passare il resto della loro vita insieme. Il rinnovo a vita per me è una scelta intelligente. Anche Berardi ha fatto la stessa scelta con il Sassuolo".

CRITICHE ALLE SPALLE - "Il gruppo della Lazio è qualche anno che può contare su un nucleo forte, compreso l'allenatore, che è abituato a reagire ai forti attacchi e riescono a trasformare la pressione in maniera positiva. Sarebbe difficile se no rimanere così tanto insieme in una situazione così complicata".

SCELTE TECNICHE - "Mi hanno sempre detto che un buon giocatore lo si noti di più su un campo brutto. Questa legge ha funzionato sabato e ha dimostrato il valore di Inzaghi che ha voluto comunque proporre calcio".

LA ROSA - "Auguro alla Lazio di ritrovare i giocatori al momento assenti che possono diventare importanti in determinate situazioni durante l'anno. Quando la squadra va bene, chi deve rientrare è agevolato".

PAROLO - "C'è da fare i complimenti a Parolo perché non gioca spesso, ma quando entra in campo risponde sempre presente con un'intelligenza tattica non indifferente".