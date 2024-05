Lazio, Manfredonia: "Sono contento di Tudor ma Lotito..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Il 30 maggio è un giorno particolare per il mondo del calcio che ricorda l'indimenticato capitano della Roma Agostino Di Bartolomei. Di lui ha parlato anche Lionello Manfredonia ai microfoni di Radiosei: "Di Bartolomei era una grande giocatore, di tecnica e di applicazione. In campo era un vero leader. Aveva certamente un carattere introverso e avevamo due stili di vita diversi, ma non ho mai avuto impressione che avesse qualche fragilità, anzi tutt’altro. Il problema dei calciatori arriva sempre dopo il ritiro. Quando si spengono i riflettori c’è chi la prende bene e chi non riesce a trovare il proprio equilibrio e il proprio percorso. Agostino voleva tirare su una scuola calcio, ma per diversi motivi non ci riuscì".

Sulla Lazio invece: "Andando alla Lazio attuale, sono contento di Tudor, ma quello che penso è che adesso Lotito deve assecondare le sue richieste tecniche e iniziare una piccola rivoluzione che possa portare la Lazio a salire in classifica. Il tecnico è intervenuto a gamba tesa nelle scelte, soprattutto sui calciatori più rappresentativi".