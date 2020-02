Lazio, Marchegiani: "L'undici titolare è fortissimo, ma alla lunga..."

LAZIO, MARCHEGIANI - La Lazio va a Parma per cercare di approfittare del crollo della Roma e del derby di Milano. Si possono rosicchiare altri punti e si può continuare a sognare. Sul momento della squadra di Inzaghi si è espresso l'ex portiere biancoceleste, Luca Marchegiani, ai microfoni di Sky Sport: "Probabilmente la Lazio non ha la rosa abbastanza lunga per affrontare le difficoltà di un campionato intero. Eppure l’undici titolare è fortissimo e ora sta affrontando le partite con quel qualcosa in più che gli permette di vincere e giocare bene”.

