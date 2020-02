Lazio, Luca Toni: "Ronaldo sta facendo una caterva di gol, ma Immobile..."

Luca Toni, ex attaccante di Fiorentina e Bayern Monaco, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha detto la sua anche sulla classifica dei cannonieri della Serie A: "Ronaldo sta facendo una caterva di gol, ma anche Immobile è lanciatissimo e sta imitando il Quagliarella della scorsa stagione. E poi a breve ricomincerà la Champions e non credo che Ronaldo le giocherà tutte in campionato". Insomma per il bomber modenese non ci sono molti dubbi su chi sarà il prossimo capocannoniere del campionato italiano.

