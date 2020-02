PAIDEIA - Lazio, accertamenti strumentali per Lulic

Accertamenti strumentali per Senad Lulic, arrivato in Paideia per un controllo alla caviglia. Mancano soltanto due giorni alla trasferta della Lazio al Tardini, il tempo stringe e il capitano non è nelle migliori condizioni. Paga un vecchio problema, finora ha rifiatato poco e nulla. Gli allenamenti a Formello riprenderanno oggi pomeriggio, per domani mattina è invece prevista la rifinitura. Lulic proverà a stringere i denti e rispondere presente entro la partenza per Parma, altrimenti toccherà a Jony.

