Verona, Setti: "Lazio seria candidata allo Scudetto. Juventus? Ci credo"

In tre giorni il Verona è un crocevia per la lotta Scudetto. Mercoledì la squadra di Juric ha pareggiato in casa della Lazio, stasera ospiterà la Juventus al Bentegodi. Ai microfoni ufficiali del club scaligero ha parlato il presidente Maurizio Setti, fiducioso in vista della sfida contro i bianconeri: "Ci credo, a maggior ragione dopo aver visto la partita di mercoledì. Ho visto un gruppo unito, grinta e cattiveria. Siamo stati bravi, abbiamo giocato alla grande contro la Lazio, una seria candidata per lo Scudetto. Credo che contro la Juventus possiamo farcela, ci vorranno energie positive, abbiamo speso tanto nel turno infrasettimanale. Sono sicuro che sarà una bella partita, a prescindere da tutto".