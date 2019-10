Lazio, Marchegiani: "Tanti punti persi per sfortuna. Sui rigori con l'Atalanta..."

La Lazio ha linitato i danno contro l'Atalanta, rimontando ben tre gol di svantaggio. L'inizio di campionato della squadra di Inzaghi però lascia un pizzico di amaro in bocca guardando la classifica, dove avrebbe meritato qualche punto in più. Questo il bilancio di Luca Marchegiani nella trasmissione Club di Sky Sport: "La Lazio non rientra tra le delusioni del campionato. Al di là del primo tempo contro l'Atalanta che è stato orribile, ma che è stato sanato dal risultato finale, la squadra non ha avuto tanta fortuna. Ha perso punti creando occasioni, sbagliando il rigore al 90' a Bologna, con l'Inter, l'unica partita in cui non ha segnato, ha avuto diverse palle gol".

RIGORI - Sui rigori di Lazio - Atalanta: "In entrambi i rigori l'arbitro era a 4 metri. In passato la furbizia degli attaccanti portava a altre cose come simulazioni e rigori veramente rubati. C'è stato il periodo in cui gli attaccanti trascinavano la gamba in maniera anche pericolosa per i portieri, mentre adesso possono farlo meno perché sono situazioni che vengono smascherate. Se li vedi da una parte ti arrabbi, Inzaghi ieri ha detto rigori nettissimi. Dipende dal punto di vista".

