Lazio, Marchisio ma cosa dici? Il "Principino" fa polemiche ma il VAR ha ragione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'episodio che ha interessato il presunto fallo tra Marusic e Quagliarella ha portato non poche polemiche. Le forti proteste dei giocatori della Sampdoria, con l'attaccante che si dimenava a terra mimando gesti di dolore ha inizialmente fatto pensare che effettivamente un fallo c'era stato. Tra i tanti che sono stati "beffati" dalle scene di sofferenza di Quagliarella c'è stato Claudio Marchisio che su Twitter ha pubblicato un post contestando la decisione dell'arbitro: l'ex Juventus scrive "ma non era chiaro il pestone su Quagliarella?". La risposta alla sua domanda l'ha ottenuta direttamente dal VAR: normalissimo contatto di gioco e rigore non dato, come il regolamento del calcio giustamente detta.