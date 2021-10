Lazio – Marsiglia, le probabili formazioni: tornano Strakosha e Acerbi

Manca poco al match, valido per la terza giornata di Europa League, tra Lazio e Olympique Marsiglia: le due squadre scenderanno in campo domani alle 18:45. I biancocelesti vengono dall’ottima prestazione in campionato contro l’Inter e probabilmente qualcuno fra quelli che si sono spesi tanto nell’ultima gara verrà fatto riposare in vista del match contro il Verona.

Di seguito la probabile formazione:

LAZIO (4-3-3) – Strakosha; Lazzari/Marusic; Luiz Felipe; Acerbi; Hysaj/Radu; Luis Alberto/Milinkovic; Cataldi; Basic/Akpa Apro; Zaccagni; Immobile; Felipe Anderson

MARSIGLIA (3-3-3-1): Pau Lopez; Balerdi, Caleta-Car, Peres; Lirola, Gueye, Guendouzi; Gerson, Harit, de la Fuente; Payet

