Lazio, Martini: “I giocatori della Roma erano sicuri, li ho capito che..."

© foto di Federico Gaetano

All’indomani della vittoria del derby della Capitale, ai microfoni di Radiosei è intervenuto Gigi Martini per esprimere le sue sensazioni e aspettative in merito. Queste le parole dell’ex giocatore: "Ai derby si dice che chi è favorito, poi perde il derby. Ma è così solo se la partita la dai già per vinta. Sono stati d’animo che si insinuano piano piano nel gruppo. Là deve essere bravo l’allenatore a capirlo, se non ci riesce è sconfitta certa. Dal canto mio ho notato dalle dichiarazioni che i giocatori della Roma si sentivano sicuri della vittoria e ho detto ai miei amici che l’avremmo vinto e così è stato”.

