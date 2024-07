Lazio, Martini sicuro: "Serve un attaccante forte. Baroni mi è sembrato..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di tag24.it è intervenuto Luigi Martini, ex calciatore della Lazio e campione d'Italia del 1974 con Tommaso Maestrelli. Ha parlato di alcuni temi legati al mondo biancoceleste, tra cui la presentazione di Baroni, il mercato estivo e il possibile addio di Ciro Immobile. Queste le sue dichiarazioni a riguardo: "Baroni mi sembra un’ottima persona. E’ pacato, riflessivo, parla bene. Credo che abbia tutte le carte in regola per essere un buon allenatore per la Lazio, in una città complicata come Roma. Ha fatto molto bene con il Verona, seppur con scarsi mezzi tecnici a disposizione. Questo ha un valore importante perché evidentemente sa motivare il gruppo e ha saputo motivare bene questa squadra. Parliamo di un gruppo che tutti davano per retrocesso e lui invece ha fatto ottime cose".

"La contestazione dei tifosi? Questo rapporto lo può ricucire solo Lotito. E’ una contestazione che dura da molto tempo, io direi troppo. I contendenti dovrebbero fare un passo, l’uno verso l’altro. Si deve tornare ad essere un gruppo coeso. Società e tifosi devono andare nella stessa direzione per raggiungere quegli obiettivi che tutti vorrebbero e che la squadra insegue da tanto".

"Mercato? La Lazio ha portato a casa dei giovani importanti e spero che siano quelli giusti. Sanno giocare a calcio, ma mi auguro che abbiano il carattere vincente, che serve per fare bene in una piazza importante come Roma. Quello su cui bisogna insistere però, è una punta che sappia fare gol. La Lazio ha bisogno di qualcosa in più lì davanti, e lo dico con grande rammarico nei confronti di Immobile. E’ il più grande di tutti e per lui parlano i numeri, ma è arrivato il momento di guardarsi intorno. Ha bisogno di nuovi stimoli, al di fuori della Lazio, per chiudere in bellezza".

"Immobile? Oggi non so più se è il giocatore che vuole andare via o la Lazio che vuole cederlo. Se io fossi Immobile in Turchia non ci andrei, per il modo di interpretare il calcio. Penso che lui possa puntare su qualcosa di qualità più alta. Detto questo, è chiaro che sarebbe solo una sua scelta. Il sostituto? Tutto è possibile, ma serve qualcosa di più sicuro. La questione è che vanno spesi i soldi e bisogna vedere se nel piano economico del club c’è questa possibilità. L’obiettivo è sempre il quarto o il quinto posto? Puntiamo al salto di qualità? Allora serve un attaccante in grado di dare maggiori garanzie. Ci vuole un centravanti che la butti dentro una settimana sì e l’altra no".