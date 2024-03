Lazio, Martusciello su Tudor: “Bravissimo, ma non lo conosco. Un consiglio…”

Con l'eliminazione dell'Inter per mano dell'Atletico Madrid il cammino delle italiane in Champions League si...

La Lazio ha chiuso per l'arrivo di Igor Tudor in panchina dopo le dimissioni di Maurizio Sarri. L'ex allenatore del...

Sono ore caldissime in casa Lazio, con Igor Tudor destinato a diventare il nuovo allenatore della Lazio dopo l'incontro...