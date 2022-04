Lazio, Marusic come Lazzari: i terzini ti mettono le ali

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sta aumentando il numero di frecce a disposizione nella faretra della Lazio per far male agli avversari, Sarri si gode l'1-4 con cui i suoi biancocelesti si sono imposti sul Genoa. Come sottolinea l'odierna rassegna a cura di Radiosei, prima della tripletta di Immobile a sbloccare la partita era stata una cavalcata poderosa di Marusic, che tra resistenza fisica, dribbling e precisione di tiro ha confezionato una rete memorabile. Una scena non troppo diversa da quella vista una settimana prima contro il Sassuolo, quando era stato Lazzari dalla parte opposta a scattare sulla fascia, accentrarsi e fulminare il portiere avversario sul palo lontano: lo stesso Lazzari che con il Genoa ha servito anche un assist per Immobile. Sono cresciuti entrambi gli attuali terzini titolari di Sarri, con Marusic che aveva fatto il jolly su entrambe le fasce e Lazzari che invece aveva stentato ad adattarsi al ruolo, fino a scalzare definitivamente Hysaj dalla rosa titolare. 4 gol in due e tanta pericolosità, le fasce della Lazio ora sono davvero un'arma in più.

