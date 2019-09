Lazio, Marusic dolce ricordo: contro il Parma l'unico gol all'Olimpico

La Lazio ha il dovere di tornare a vincere contro il Parma, domani all'Olimpico. Lo scorso anno questa sfida è stata superata a pieni voti dai biancocelesti, che si sono imposti a Roma contro i ducali per 4 a 1. In quell'occasione, arrivò anche il primo e unico gol di Marusic all'Olimpico. Un assist al bacio di Milinkovic ha permesso al montenegrino di battere Sepe e portare in vantaggio la Lazio, che ha poi dilagato nel corso della gara. Un ricordo positivo, una statistica di buon auspicio per domani. Gli uomini di Inzaghi devono cambiare rotta. E chissà che Marusic, se chiamato in causa, non possa ripetersi.

