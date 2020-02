Lazio, Marusic è pronto al rientro: a fine gara si allena sul prato dell'Olimpico - VIDEO

La Lazio vince e convince in casa contro la SPAL. Il risultato finale (5-1) è il frutto di quanto visto sul campo: una squadra di una categoria superiore che non lascia scampo alla formazione di Semplici. Le buone notizie per Simone Inzaghi arrivano anche dall'infermeria, perché Adam Marusic è tornato a disposizione del tecnico e può finalmente far rifiatare Manuel Lazzari (sempre titolare negli ultimi mesi). L'esterno montenegrino oggi è stato convocato; nel corso della ripresa si è scaldato, anche se poi non è entrato in campo neanche nel finale. Tuttavia le condizioni di Marusic migliorano di giorno in giorno: lo testimoniano anche gli allunghi che il calciatore ha eseguito sul terreno dell'Olimpico al termine della partita. Il tutto sotto gli occhi vigili del preparatore atletico Fabio Ripert.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI MARUSIC CHE LASCIA L'OLIMPICO