Lazio, Marusic: "Felice di essere tornato a Formello, pronti a ripartire"

Il calciatore della Lazio Adam Marusic ha preso parola ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3: “Sto bene, mi sto riposando a casa ora. Oggi mi sono allenato al centro sportivo individualmente. Siamo tutti contenti, dopo tutti questi mesi a casa ora possiamo venire a Formello e svolgere il nostro lavoro. Abbiamo fatto tutti i controlli, adesso possiamo fare gli allenamenti individuali".

IL CALCIO MIGLIORE - “Vedere Milinkovic dal vivo è un’altra cosa ovviamente rispetto alle videochiamate, sono molto contento. Ci siamo fermati in un momento in cui giocavamo il calcio più bello in Italia, ora però dobbiamo aspettare e vedremo cosa accadrà in questa situazione, aspettiamo, però dobbiamo farci trovare pronti. Mi sono rivisto tante partite a casa, Genoa - Lazio l’ho rivista più volte (ride, ndr) dato il mio gol. Mancano ancora 12 partite, tutti abbiamo voglia di continuare, però in questa situazione dobbiamo attendere e vedere cosa accadrà”.

SAREMO PRONTI - "Ripartire? Siamo pronti di sicuro. Ho parlato con altri giocatori, e tutti dicono che siamo pronti per ripartire. Giocare senza pubblico sarà un’altra cosa, ma queste sono le regole e bisogna rispettarle, poi vedremo cosa accadrà. Se dovremo giocare senza pubblico lo faremo, ma non sarà la stessa cosa. Lazio - Inter è stata una partita molto importante per noi e alla fine abbiamo vinto, il pubblico è stato importante in quel match. Mi ricordo di aver giocato entrambe le fasce in quel match, sia a sinistra che a destra. Sul gol di Milinkovic il mister mi ha detto di andare ad attaccare, poi ho calciato e alla fine la sfera è arriva a Milinkovic che ha segnato. Il gol contro il Genoa? Si tratta di una rete molto importante per me, ho segnato con due giocatori che mi pressavano, è stato molto importante”.

ASPETTO FISICO&FAMIGLIA - “Quest’anno ho avuto qualche problema fisico. Ora mi devo preparare bene per farmi trovare pronto, poi vedremo, spero che fisicamente starò bene. L’aspetto della famiglia si sente di sicuro nello spogliatoio, quest’anno ancora di più. Siamo uniti e compatti ed è così che dobbiamo giocare, l’uno per l’altro. Io ora sono solo a casa, come tanti altri giocatori. Sento ogni giorno i familiari, lì la situazione va un po’ meglio di qua. Dobbiamo aspettare e quando tutto tornerà alla normalità spero che possano venire da me. Mi sono allenato, mi guardo le serie tv e faccio delle videochiamate con gli amici. Ho visto La Casa di Carta e ne ho viste altre. Quando i miei amici vengono in Italia gioco con loro alla Play, però da solo non gioco molto ai videogame. Cucina? Mi sono preparato qualcosa ogni giorno, oggi ho fatto un po’ di carne con il riso e l’insalata”.

FUTURO - “Quando tutto tornerà alla normalità sarà tutto più bello, spero che tutto passi più velocemente possibile e che tutto torni più bello di prima”.

Pubblicato il 7/05 alle 15.20