Lazio, Mauri: "Rezza? Battuta infelice, non avrebbe dovuto rispondere"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'ex Lazio Stefano Mauri, che ha lasciato un pensiero anche sulle dichiarazioni di Rezza: "La battuta di Rezza? Credo che abbia detto quello che pensa, facendo però una battuta infelice. La situazione è difficile, non avrebbe mai dovuto rispondere a una domanda del genere. Quello che ha detto dà anche un'indicazione di massima su come la pensa il comitato scientifico, ma non starà a loro alla fine decidere sulle sorti del campionato. Riprendere gli allenamenti è un conto, la stagione un altro. C'è un grande problema inoltre sulla scadenza dei contratti il 30 giugno, spostare contratti di due-tre mesi per finire il campionato in estate è complicato".